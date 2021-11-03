Щербакова выиграла этап Гран-при Италии, Хромых — вторая

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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап Гран-при Италии. Турнир походил в Турине.

За произвольную программу ученица Тутберидзе набрала 165,05 балла, а в общей сумме — 236,79 балла.

На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых. Она набрала за обе программы 226,35 балла. Замкнула тройку лидеров бельгийка Луна Хендрикс. Она за две программы получила 219,05 балла.

Ещё одна россиянка, Софья Самодурова заняла седьмое место (180,59).

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина оценила идею известного тренера Александра Жулина начислять спортсменкам дополнительные баллы за возраст.