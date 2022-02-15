Щербакову и Трусову проверили на допинг после скандала с Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) взяло дополнительные пробы у российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Это произошло сразу после того, как стало известно, что результат Камилы Валиевой показал положительный результат, сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на несколько собственных источников.

После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте, к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA, — сказал неназванный представитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что у спортсменок взяли анализы мочи и крови. Эту информацию подтвердили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), уточнив, что все результаты оказались чистыми.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу. В крови спортсменки был найден запрещённый препарат триметазидин.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил The New York Times, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов. При этом допинг-проба «Б» спортсменки до сих пор не вскрыта.