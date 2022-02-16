Щербакова чисто провела тренировку, Валиева упала после четверного тулупа

Российские спортсменки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова завершили последнюю тренировку перед выступлением в произвольной программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ», отмечая, что Валиева в прогоне произвольной программы выполнила три четверных прыжка и допустила падение после четверного тулупа. Щербакова отметилась только одним четверным прыжком и откатала всю программу без ошибок. Трусова совершила два четверных прыжка, но сорвала двойной сальхов.

После окончания тренировки все российские спортсменки отказались от общения с прессой, причём Валиеву сопровождал член Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

Произвольная программа в женском первенстве состоится 17 февраля в 13:05 мск.

Короткая программа прошла во вторник, 15 февраля. По её итогам первое место занимает Камила Валиева, набрав 82,16 балла. После выступления 15-летняя спортсменка расплакалась. Второе место — в активе Анны Щербаковой (80,20 балла), третье заняла японка Каори Сакамото (79,84). Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова заняла четвёртое место (74,60).