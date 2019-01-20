Шарапову после поражения разозлили вопросы о мельдонии

https://news.ru/storage/news/f8f2244d5de679fef65369f6361ebb49/f5632523-4db6-4044-9c12-080895302ae9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против австралийки Эшли Барти. Запись её слов с послематчевой пресс-конференции появилась на официальном сайте турнира.

На вопрос о реакции трибун после возвращения теннисистки на корт после перерыва (часть зрителей освистала Шарапову) россиянка отвечать отказалась:

«Что я должна сказать? Это глупый вопрос», — заявила она.

Журналисты также поинтересовались у Шараповой о состоянии её плеча. Травма плеча — старая проблема теннисистки, в 2008 году она перенесла операцию, которая заставила её поменять технику подачи мяча. С тех пор травма приобрела хронический характер.

«Я открыто говорю о плече уже много недель, месяцев и лет. Это определенно проблема. Я работаю над этим», — ответила спортсменка.

Представители СМИ спросили Шарапову и о запрещённом препарате — мельдонии (который она ранее принимала, за что получила 15-месячную дисквалификацию в 2015 году), а именно — нужен ли теннисистке мельдоний, чтобы справляться с болью.

«Другие вопросы есть?», — перевела тему теннисистка, которая выглядела явно раздражённой.

Встреча с Барти завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Поединок длился 2 часа 25 минут.

31-летняя Шарапова — пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге. Открытый чемпионат Австралии она выигрывала в 2008 году, а до финала доходила в 2015-м.

Как писал News.ru, американка восхитилась уходящей из спорта Шараповой.