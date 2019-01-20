USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,710.38 $
МОСКВА-4°C12:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Шарапову после поражения разозлили вопросы о мельдонии

Мария Шарапова Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против австралийки Эшли Барти. Запись её слов с послематчевой пресс-конференции появилась на официальном сайте турнира.

На вопрос о реакции трибун после возвращения теннисистки на корт после перерыва (часть зрителей освистала Шарапову) россиянка отвечать отказалась:

«Что я должна сказать? Это глупый вопрос», — заявила она.

Журналисты также поинтересовались у Шараповой о состоянии её плеча. Травма плеча — старая проблема теннисистки, в 2008 году она перенесла операцию, которая заставила её поменять технику подачи мяча. С тех пор травма приобрела хронический характер.

«Я открыто говорю о плече уже много недель, месяцев и лет. Это определенно проблема. Я работаю над этим», — ответила спортсменка.

Представители СМИ спросили Шарапову и о запрещённом препарате — мельдонии (который она ранее принимала, за что получила 15-месячную дисквалификацию в 2015 году), а именно — нужен ли теннисистке мельдоний, чтобы справляться с болью.

«Другие вопросы есть?», — перевела тему теннисистка, которая выглядела явно раздражённой.

Встреча с Барти завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Поединок длился 2 часа 25 минут. 

31-летняя Шарапова — пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге. Открытый чемпионат Австралии она выигрывала в 2008 году, а до финала доходила в 2015-м.

Как писал News.ru, американка восхитилась уходящей из спорта Шараповой.


#теннис #МарияШарапова
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
спорт 20:44, 19 января 2019
Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой»
спорт 20:30, 19 января 2019
В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено
спорт 20:03, 19 января 2019
Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой
Лента новостей
спорт 12:32
Приключения итальянца в России отправили его на мороз
в мире 12:20
Полицейские украли гроб у демонстрантов в Киеве
происшествия 12:17
Жители Петербурга сообщили о химической атаке
происшествия 12:07
Локомотив и иномарка столкнулись под Саратовом
шоу-бизнес 12:04
Мошенники подставили Билана и Гагарину
Другие новости
спорт 12:32
Приключения итальянца в России отправили его на мороз
спорт 10:31
Пакьяо получил шанс уйти на коне
Но может всё-таки провести ещё один поединок с Мейвезером
спорт 09:39
Пакьяо победил Бронера и в 40 лет остался чемпионом мира
спорт 08:37
Сычёв: хочу, чтобы «Авангард» выиграл Кубок
Экс-форвард футбольной сборной окунулся в мир хоккея
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top