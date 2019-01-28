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Шарапова узнала соперницу на первый матч в Санкт-Петербурге

Мария Шарапова Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Россиянка Мария Шарапова на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге сыграет с австралийской спортсменкой Дарьей Гавриловой.

Матч начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге — 823 тысячи долларов. Шарапова сыграет там впервые в карьере.

В последний раз теннисистки встречались на турнире в Риме в мае 2018-го. Россиянка победила в двух партиях. Гаврилова в обновлённом рейтинге занимает 46-ю строчку, Шарапова — 29-ю.

Как сообщал News.ru, Шарапова сыграла с Медведевым в Санкт-Петербурге.


#теннис #МарияШарапова
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