Шарапова узнала соперницу на первый матч в Санкт-Петербурге

Россиянка Мария Шарапова на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге сыграет с австралийской спортсменкой Дарьей Гавриловой.
Матч начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге — 823 тысячи долларов. Шарапова сыграет там впервые в карьере.
В последний раз теннисистки встречались на турнире в Риме в мае 2018-го. Россиянка победила в двух партиях. Гаврилова в обновлённом рейтинге занимает 46-ю строчку, Шарапова — 29-ю.
Как сообщал News.ru, Шарапова сыграла с Медведевым в Санкт-Петербурге.