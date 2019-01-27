Шарапова сыграла с Медведевым в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии старта турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy провела на «Сибур Арене» тренировку, открытую для зрителей. На трибунах собралось около 300 человек.

По окончании тренировки Шарапова сыграла два супертай-брейка с генеральным директором турнира Александром Медведевым. Она победила, но отдала функционеру три очка — 10:1,10:2.

Шарапова выступит на петербургском турнире впервые в карьере. В стартовом круге теннисистка встретится с победительницей квалификации. До этого россиянка участвовала в Открытом чемпионате Австралии, где смогла дойти до 1/8 финала.

Теннисистка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, обладательница серебра Олимпийских игр в Лондоне и бывшая первая ракетка мира. Сейчас в рейтинге WTA она занимает 30-ю строчку.

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