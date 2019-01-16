USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,289 $   Brent60.29 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C14:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Шарапова проедется по России

Мария Шарапова Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова собирается провести мини-турне по России и сыграть три выставочных матча.

В планах теннисистки выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщает журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента 31-летней спортсменки Макса Айзенбада. Уточняется, что в последних двух городах Шарапова хочет сыграть с другими россиянками Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой.

Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.

Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

16 января 2019 года Шарапова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.

Как писал News.ru, Шарапова поведала о сексизме в теннисе.


#теннис #МарияШарапова
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
спорт 13:18, 16 января 2019
«Челси» дважды разорится на футболисте «Зенита»
спорт 12:44, 16 января 2019
Логинов помечтал об Америке
спорт 12:34, 16 января 2019
Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю
Лента новостей
в мире 14:45
Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже
происшествия 14:37
Пожар после взрыва на питерском химзаводе потушен
общество 14:35
Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы
экономика 14:34
Моисеев: из криптовалюты ушли признаки финансовой пирамиды
общество 14:34
Россияне планируют активно посещать Турцию в 2019 году
Другие новости
спорт 14:32
Нашёлся ответственный за допинг-контроль на Универсиаде
спорт 14:22
Глушаков избежал травмы
спорт 13:47
Кузьмину отказали в регистрации на выборы главы РФС
спорт 13:39
Самуэльссон пожал Логинову руку и объяснился
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top