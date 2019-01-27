Шарапова похвалила бутерброды с икрой за 400 рублей

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Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова во время похода в Мариинский театр в Санкт-Петербурге посетила театральный буфет и опубликовала фото бутербродов с красной икрой по цене 400 рублей.

«Вот как должен быть устроен театр», — написала она в сторис Instagram под фото с ценниками.

На следующей сторис теннисистка показана поедающей один из бутербродов.

Шарапова прибыла в Санкт-Петербург для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St.-Petersburg Ladies Trophy. Она сыграет там впервые в карьере. До этого россиянка участвовала в Открытом чемпионате Австралии, где смогла дойти до 1/8 финала.

Теннисистка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, обладательница серебра Олимпийских игр в Лондоне и бывшая первая ракетка мира. Сейчас в рейтинге WTA она занимает 30-ю строчку.

Как сообщал News.ru, Осака одержала победу в финале Australian Open.