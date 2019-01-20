Шарапова не пробилась в четвертьфинал Australian Open

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Австралийке Эшли Барти проиграла россиянка Мария Шарапова в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

Шарапова уступила Барти со счётом 6:4, 1:6, 4:6. На корте они провели 2 часа 25 минут, передаёт РИА Новости.

В четвертьфинале Эшли Барти встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая ранее обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:1.

Как писал News.ru, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Шарапова обыграла действующую чемпионку Каролину Возняцки из Дании.