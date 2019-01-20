Бестемьянова оценила шансы Загитовой выиграть ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступлений российских девушек-одиночниц на чемпионате Европы-2019.
По словам Бестемьяновой, Загитова — единственная претендентка на золотую медаль соревнований.
«Кто может стать её главной конкуренткой? Думаю, что ее соперницами на турнире будут наши девочки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кроме них соперничать с Алиной больше некому», — приводит её слова Газета.ru.
Бывшая фигуристка добавила, что на психологическом состоянии Загитовой не должна сказаться неудача на чемпионате России в Саранске, где спортсменка аняла пятое место.
Чемпионат Европы пройдет в Минске 23−27 января.
Как писал News.ru, Коляда рассказал о планах на чемпионат Европы.