Бестемьянова оценила шансы Загитовой выиграть ЧЕ

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Алина Загитова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступлений российских девушек-одиночниц на чемпионате Европы-2019.

По словам Бестемьяновой, Загитова — единственная претендентка на золотую медаль соревнований.

«Кто может стать её главной конкуренткой? Думаю, что ее соперницами на турнире будут наши девочки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кроме них соперничать с Алиной больше некому», — приводит её слова Газета.ru.

Бывшая фигуристка добавила, что на психологическом состоянии Загитовой не должна сказаться неудача на чемпионате России в Саранске, где спортсменка аняла пятое место.

Чемпионат Европы пройдет в Минске 23−27 января.

Как писал News.ru, Коляда рассказал о планах на чемпионат Европы.