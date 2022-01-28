Газизов ответил на обвинения гражданской жены владельца «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что все обвинения в его адрес со стороны гражданской жены владельца московского клуба Леонида Федуна являются голословными. Футбольный функционер подчеркнул, что Зарему Салихову уже ловили на лжи, и делал это бывший спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов, сообщает «Чемпионат».

Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьёй. Они, наверное, думали, что я замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди всё должны понимать уже давно. Я себя уважаю. Я действующее лицо, — сказал он.

Салихова ранее назвала Газизова жвачкой, прилипшей к подошве. Она охарактеризовала его как никудышного спортивного директора.

Газизов был назначен на должность гендиректора «Спартака» в июле 2020 года. В декабре он покинул свой пост.

Ранее Газизов заявил, что руководство «Спартака» не выполнило обещания, которые были даны ему в период работы в клубе. Он отметил, что изначально в команде ставили перед ним одни задачи, а затем сменили курс.