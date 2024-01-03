Шахматистов призвали штрафовать за отказ от рукопожатий Гроссмейстер Смагин: шахматистов нужно штрафовать за отказ от рукопожатий

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Pre

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат РФ (ФШР) Сергей Смагин призвал Международную шахматную федерацию (FIDE) ввести штрафы за отказ игроков от рукопожатий. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», только так можно навести порядок среди шахматистов.

Как пояснил Смагин, такие ситуации, как на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде, не единичны. FIDE, по его мнению, просто надо более четко прописать санкции за отказ приветствовать соперника.

Вообще, все мелкие инциденты, которые сейчас происходят в шахматах, вытекают из недостатка профессиональных правил. FIDE пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то — штраф, сделал не то — штраф. Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет, — пояснил Смагин.

Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину. Инцидент произошел еще в конце декабря. Российский игрок перед началом встречи протянул руку польскому гроссмейстеру, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать на него жалобу.