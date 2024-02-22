Шахматист Карякин высказался об отъезде из России Шахматист Карякин: уезжать нет смысла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, родившийся в Крыму и сменивший украинское гражданство на российское в 2009 году, заявил, что не рассматривает вопрос об отъезде в другую страну. В беседе с KP.RU поддержавший СВО шахматист рассказал, что он сам и его семья постоянно сталкиваются с угрозами в свой адрес.

Я считаю, что уезжать нет смысла. У нас все достаточно стабильно, и все идет в сторону нашей победы. Слава богу, что так все происходит. Если стране нужна поддержка, я бы ее оказывал, — признался спортсмен.

Он добавил, что в начале специальной военной операции он получал тысячи сообщений с угрозами в различных мессенджерах, и это «было не очень приятно». По мнению шахматиста, специальная военная операция должна закончиться сменой власти на Украине и возвращением русских земель. Подписание какого-либо мирного соглашения на текущем этапе он назвал полумерой.

Самое главное — не останавливаться на полпути. Потому что уже в 2014 году объективно конфликт заморозили, думали, что само собой рассосется, но не рассосалось же, — объяснил Карякин.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что покинувшие Россию фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида вряд ли будут участвовать на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. По словам Журовой, в Америке есть свои шпажисты, и они не захотят просто так уступать свое место в национальной команде, так что уехавших и объявленных в розыск россиян ждет конкуренция.