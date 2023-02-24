Шахматист Карякин рассказал, чего лишился из-за связанных с СВО санкций Гроссмейстер Карякин рассказал, чего лишился из-за связанных с СВО санкций

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал NEWS.ru, чего он лишился из-за санкций, наложенных на российских спортсменов. Гроссмейстер после начала СВО лишился возможности выступать на международных соревнованиях.

Самое основное, чего я лишился — это возможности участвовать в розыгрыше за первенство мира. Я месяц сражался на Кубке мира, дошел до финала, отобрался на турнир претендентов. Его победитель выходил на матч за шахматную корону. И в этот момент меня дисквалифицировали, абсолютно позорно. Это самое большое разочарование, — рассказал Карякин.

Он добавил, что приобрел определенное количество новых друзей, единомышленников, с которыми я постоянно общается.

Ранее Карякин в интервью NEWS.ru поддержал переход Федерации шахмат России из Европейской шахматной федерации в Азиатскую. Такое решение, по информации ТАСС, будет официально принято 28 февраля. По мнению гроссмейстера, в Азии сейчас сильнейшие шахматные школы в мире. с ними будет интересно соперничать, и будет сложнее, чем в Европе.