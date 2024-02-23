Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ Ирина Винер. Она выразила чемпионкам благодарность за пройденный путь к вершине спорта, передает РИА Новости.
Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им, — сказала Винер.
Дина Аверина является заслуженным мастером спорта России, на ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира, в том числе четыре титула абсолютной чемпионки, 10 медалей высшего достоинства с чемпионатов Европы, три золота Европейских игр и два — абсолютного первенства чемпионатов РФ.
Арина Аверина также обладает титулом заслуженного мастера спорта России. Она пять раз становилась чемпионкой мира, является двукратной абсолютной чемпионкой Европы и трехкратной абсолютной чемпионкой России.
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