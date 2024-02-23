Российские звезды художественной гимнастики закончили со спортом в 25 лет Сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру в 25 лет

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Гимнастки Дина и Арина Аверины

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ Ирина Винер. Она выразила чемпионкам благодарность за пройденный путь к вершине спорта, передает РИА Новости.

Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им, — сказала Винер.

Дина Аверина является заслуженным мастером спорта России, на ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира, в том числе четыре титула абсолютной чемпионки, 10 медалей высшего достоинства с чемпионатов Европы, три золота Европейских игр и два — абсолютного первенства чемпионатов РФ.

Арина Аверина также обладает титулом заслуженного мастера спорта России. Она пять раз становилась чемпионкой мира, является двукратной абсолютной чемпионкой Европы и трехкратной абсолютной чемпионкой России.

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