Сестра Шипулина может уйти из спорта в конце сезона

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Анастасия Кузьмина

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина может завершить карьеру в конце текущего сезона.

«Это последний сезон Насти. Хотим показать, на что она способна. Хотя от неё можно ожидать всего. Сегодня она доказала не только себе, но и брату Антону, который должен собрать голову и продолжить карьеру. У него всё получится. Антоха, давай!» — сказал её супруг Даниэль Кузьмин «Матч ТВ».

23 декабря Кузьмина выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (35,34.4). Второй пришла к финишу её соотечественница Паулина Фиалкова (+12,1), третьей — француженка Анаис Шевалье (+13,3).

Кузьмина — трёхкратная олимпийская чемпионка. Спортсменка выступает за сборную Словакии с 2008 года. Она старшая сестра олимпийского чемпиона россиянина Антона Шипулина.

Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулиным, писал News.ru.