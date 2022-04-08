Сергей Устюгов признался, что сожалеет о пощёчине Клебо

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов вспомнил эпизод с пощёчиной Йоханнесу Клебо после гонок на чемпионате мира в 2019 году. Российский лыжник в интервью Metaratings.ru признался, что сожалеет о своей несдержанности по отношению к норвежскому визави. По словам Устюгова, такие эпизоды не красят спортсменов.

Подобные поступки вообще не красят. Я видел это со стороны и прекрасно понимаю, что был горячий, на эмоциях. Я готовился, но проиграл. Надо было как-то выплеснуть эту энергию, но делать это не «на камеру», — сказал Устюгов.

Он добавил, что сейчас повёл бы себя по-другому, потому что соревнования смотрит молодое поколение, которому необходимо подавать пример.

Инцидент между Устюговым и Клебо произошел после финиша полуфинала индивидуального спринта на чемпионате мира—2019. Россиянин толкнул оппонента в плечо и пошлёпал по щеке. По версии Сергея, Йоханнес умышленно подрезал россиянина на вираже. При этом Клебо поступил корректно и не отреагировал на провокацию Устюгова. Сергей получил две жёлтые карточки и был дисквалифицирован.

На минувших Олимпийских играх в Пекине Сергей Устюгов выиграл вместе с командой России мужскую эстафету.