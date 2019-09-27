https://static.news.ru/photo/771bdce4-e157-11e9-8387-fa163e074e61_660.jpg Сергей Иванов (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спецпредставитель главы российского государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов отреагировал на критику депутата Госдумы Игоря Лебедева. Парламентарий обвинил представителя главы государства в том, что он якобы назвал футбольных болельщиков «дебилами».

Я удивлён, что депутат Лебедев не понимает смысловой и семантической разницы между словами «болельщик» и «фанат». Болельщиков у нас миллионы, и в основном футбольных, потому что футбол — спорт № 1 в стране. Я и сам являюсь футбольным болельщиком, никогда этого не скрывал, я много лет болею за ЦСКА, часто хожу на футбол, на хоккей, а не только на баскетбол, — цитирует Иванова « Матч ».

По словам спецпредставителя президента, болельщиков — подавляющее большинство, а бесчинствующих на футбольных матчах фанатов — мало.

Когда они (фанаты. — News.ru) используют пиротехнику, громкие матерные кричалки, поджигают кресла — они, конечно, наносят большой вред футболу. А штрафуются за это клубы, которые не виноваты. Надеюсь, депутат Лебедев знает, что сейчас практически после каждого тура РФС накладывает штрафы на клубы за поведение их фанатов, — добавил Сергей Иванов.

Чиновник выразил мнение, что фанатам неинтересен сам спорт и они наносят вред футболу.

Эти дебилы подводят не только футбол, но и все остальные виды спорта: баскетбол, хоккей и другие, где таких проявлений, к счастью, нет. Так что извиняться мне не перед кем: перед дебилами я извиняться не буду, а болельщиков я и не оскорблял, — заключил Иванов.

Ранее Сергей Иванов высказался за возвращение продажи пива на баскетбольных матчах, посчитав, что «там другая культура боления, там нет фанатов-дебилов, как на футболе». После этого Игорь Лебедев счёл это оскорблением миллионов людей и призвал Иванова извиниться.

Мне очень хотелось бы, чтобы Сергей Борисович признал, что он сказал это в сердцах. Если он действительно так считает, то он не прав. Футбольные болельщики далеко не дебилы, — отмечал парламентарий.

Как писал News.ru, Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».