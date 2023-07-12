Сергей Бубка может лишиться всех госнаград: почему он стал врагом Украины 10-кратный чемпион мира стал героем расследования

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Сергей Бубка

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка и его брат Василий стали фигурантами журналистского расследования. Как утверждают украинские СМИ, братья имеют общий бизнес в России, что вызвало скандал на Украине. NEWS.ru рассказывает, что произошло и чем это грозит прославленному чемпиону.

Какие достижения у Сергея Бубки

Сергей Бубка — один из самых выдающихся спортсменов Украины. Он является олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира и 35-кратным рекордсменом мира. Бубка — первый человек на планете, преодолевший отметку шесть метров в прыжках с шестом.

С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. Он занимает пост почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК). Помимо этого Бубка является обладателем таких государственных наград, как Герой Украины, орден Государства, орден Свободы, орден князя Ярослава Мудрого III, IV и V степени и орден «За заслуги» І и II степени.

Фото: Ун Да-син Вячеслав/ТАСС Чемпионат мира по легкой атлетике, 1983 год

Что случилось

10 июля украинское издание Bihus.Info и журналистка Мария Землянская выпустили расследование, в котором говорится, что компания Бубки «Монблан» зарегистрирована в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России. За трое суток видео посмотрели около 300 тысяч человек.

Согласно материалам издания, юридический адрес «Монблана» изначально базировался в Донецке, а в 2014-м его перерегистрировали в Волновахе. При этом компания, по данным СМИ, продолжала предоставлять услуги коммунальным структурам Донецкого региона до 2018 года. В 2023 году фирма появилась в ЕГРЮЛ РФ, утверждают украинские журналисты.

Какой была реакция на Украине

В связи с публикацией Bihus.Info член украинского НОК скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить 59-летнего легкоатлета Сергея Бубку членства в организации, а также звания Героя Украины и всех государственных наград.

«Я инициировал заседание Комиссии атлетов НОК Украины, где потребую лишить Бубку членства в НОК Украины. Следующим шагом будет требование лишить его почётного звания „Герой Украины“ и других государственных наград», — говорится в посте Гераскевича в соцсетях.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Владислав Гераскевич (Украина) (слева). Олимпиада-2022 в Пекине. Скелетон

Что за бизнес у Бубки

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ России, юридический адрес ООО «Монблан» находится в Донецке. По данным журналистов, владельцем и директором компании значится старший брат прославленного легкоатлета Василий Бубка, а олимпийский чемпион является соучредителем фирмы.

Основным видом деятельности компании братьев, как сообщают СМИ, указана «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Как отмечают украинские журналисты, ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в России, а точнее — в Крыму. Также на имя спортсмена зарегистрированы еще две фирмы в ДНР — ООО «Спортивный клуб Сергея Бубки» и ООО «Август». По данным СМИ, у Василия Бубки есть российское гражданство.

В материале Bihus.Info были опубликованы фотографии нескольких контрактов на поставку горючего со ссылками на сайт госзакупок и скриншотами, в том числе с Казначейством ДНР и Республиканским реабилитационным центром Министерства здравоохранения ДНР. Под документами стояла подпись Василия Бубки.

Бубка был членом Партии регионов и помощником Януковича

59-летний прославленный чемпион является уроженцем Луганска и большую часть спортивной карьеры провёл в Донецке. Мать и брат Сергея до сих пор живут там. В 2010 году Бубка способствовал тому, чтобы чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года прошел в России, о чем рассказывал экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв.

После событий 2014 года экс-глава НОК редко высказывался о событиях на востоке страны, перевел свое олимпийское училище из Донецка в Артемовск (Бахмут).

Бубка был членом уже не существующей Партии регионов и помощником президента Виктора Януковича. В 2017 году его брат Василий был внесён в базу сайта «Миротворец» как владелец предприятия, обеспечивающего Донецк хлебом.

Бубка выступал против России

Как президент Олимпийского комитета Украины и почётный член МОК, многократный чемпион мира летом прошлого года способствовал отстранению России и Белоруссии от всех возможных спортивных соревнований. Свою позицию он не изменил и в марте нынешнего года, поддержав отстранение российских атлетов.

«Сергей Бубка участвовал в заседании совета World Athletics и был в большинстве по вопросу отстранения российских и белорусских легкоатлетов», — сообщил глава организации Себастьян Коу.

Фото: EPA/LAURENT GILLIERON/ТАСС Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне

Бубка лишился всех постов

Однако выступления олимпийского чемпиона против России не убедили украинских радикальных патриотов в благонадежности Бубки. Осенью 2022 года, после 17 лет нахождения на посту главы НОК Украины, Сергей Бубка отказался выставлять свою кандидатуру для переизбрания. Его место занял Вадим Гутцайт, при котором антироссийские заявления стали звучать намного чаще.

Помимо этого в августе 2023 года легенда украинского спорта покинет и пост первого вице-президента World Athletics, что означает конец его деятельности как спортивного чиновника. На эту должность Украина выдвинула олимпийскую чемпионку 2008 года в семиборье Наталью Добрынскую. А ведь в 2013 году Бубка боролся за пост президента МОК, проиграв выборы немцу Томасу Баху.

Бубка не собирается сдаваться

Сам Бубка отрицает все обвинения и обещает доказать свою правоту в судебном порядке. Представитель бывшего главы НОК Украины адвокат Сергей Якимец заявил, что в суд уже подано исковое заявление «в связи с массовыми публикациями в сети Интернет сведений манипулятивного характера, искажающих фактические обстоятельства».

«Законодательством Украины предусмотрено право каждого лица на уважение к чести и достоинству, которые неприкосновенны, а также на неприкосновенность своей деловой репутации. В этой связи Сергей Бубка готовит иск о защите своих прав в соответствующие инстанции», — сказал Якимец.

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