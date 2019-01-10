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Серена Уильямс рассказала о страхе расизма

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс Stuart Robinson - STAFF/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс

спорт [ версия для печати ]

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о том, какую роль они с сестрой Винус сыграли для мирового тенниса. Спортсменка упомянула проблему расизма.

«Мы не боялись носить косички. Мы не боялись быть чёрными в теннисе. Этим мы отличались», — цитирует американку Allure.com.

Уильямс добавила, что секрет успеха сестёр в том, чтобы «бесцеремонно быть самими собой».

Американка — 23-кратная чемпионка самых престижных теннисных соревнований — турниров серии «Большого шлема». В парном разряде она становилась триумфатором мэйджоров ещё 15 раз. Уильямс также четыре раза выигрывала Олимпийские игры: трижды в парном разряде и ещё раз в одиночном. Она удерживала первую строчку мирового рейтинга на протяжении 186 недель подряд, что стало рекордом для Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2016-м Уильямс стала мамой, после чего в 2017-м вернулась на корт. В прошедшем сезоне американка два раза сыграла в финале «Шлемов» — на «Уимблдоне» и на Открытом чемпионате США. Оба раза она проиграла (в Лондоне — немке Ангелик Кербер, а в Нью-Йорке — японке Наоми Осаке). Сейчас она готовится к участию в первом мэйджоре сезона — Открытом чемпионате Австралии, который стартует в Мельбурне 14 января 2019 года. В первом круге теннисистка встретится с представительницей Германии Татьяной Марией. На сегодняшний день Уильямс занимает 16-ю строчку мирового рейтинга.

Как писал News.ru, участник US Open-2018 попался на «договорняках».


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