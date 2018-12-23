Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее

Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос о планах на будущее.
«У меня всегда безумные цели, но я стараюсь держать их при себе. Мне кажется, что такая секретность мне помогает», — цитирует её tennis365.com.
Уильямс добавила, что очень довольна прошедшим сезоном, потому что не ожидала дважды выйти в финал турниров Большого шлема.
Американка — 38-кратная чемпионка турниров серии Большого шлема (в одиночном и парном разрядах) и бывшая первая ракетка мира. Она вернулась в большой спорт после рождения ребёнка. В прошедшем сезоне она дважды проиграла в финале мэйджоров: на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.
Как писал News.ru, Серена Уильямс нашла с Марией Шараповой «много общего».