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Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее

Серена Уильямс Stuart Robinson - STAFF/Stuart Robinson/Global Look Press

Серена Уильямс

спорт [ версия для печати ]

Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос о планах на будущее.

«У меня всегда безумные цели, но я стараюсь держать их при себе. Мне кажется, что такая секретность мне помогает», — цитирует её tennis365.com.

Уильямс добавила, что очень довольна прошедшим сезоном, потому что не ожидала дважды выйти в финал турниров Большого шлема.

Американка — 38-кратная чемпионка турниров серии Большого шлема (в одиночном и парном разрядах) и бывшая первая ракетка мира. Она вернулась в большой спорт после рождения ребёнка. В прошедшем сезоне она дважды проиграла в финале мэйджоров: на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

Как писал News.ru, Серена Уильямс нашла с Марией Шараповой «много общего».


#теннис #СеренаУильямс
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