Серена Уильямс надела компрессионные чулки и победила

https://news.ru/storage/news/bba65492dba1479e65509069d7b347b7/07a48851-38ff-4a36-a051-7c6df1437a9c_850.jpg Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу над немкой Татьяной Марией в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Теннисистка появилась на корте в компрессионных чулках из-за проблем с венами.

«У меня были проблемы, и они никуда не делись. Наверное, мне придётся следить за этим до конца карьеры — посмотрим», — цитирует её ausopen.com.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. В следующем круге американка сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая занимает 79-ю строчку мирового рейтинга.

Американка — 23-кратная чемпионка самых престижных теннисных соревнований — турниров серии Большого шлема. В парном разряде она становилась триумфатором мэйджоров ещё 15 раз. Уильямс также четыре раза выигрывала Олимпийские игры: трижды в парном разряде и ещё раз в одиночном. Она удерживала первую строчку мирового рейтинга на протяжении 186 недель подряд, что стало рекордом для Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2016-м Уильямс стала мамой, после чего в 2017-м вернулась на корт. В прошедшем сезоне американка два раза сыграла в финале «Шлемов» — на «Уимблдоне» и на Открытом чемпионате США. Оба раза она проиграла (в Лондоне — немке Ангелик Кербер, а в Нью-Йорке — японке Наоми Осаке). На сегодняшний день Уильямс занимает 16-ю строчку мирового рейтинга.

Как писал News.ru, Серена Уильямс рассказала о страхе расизма.