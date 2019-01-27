Серебро Загитовой на чемпионате Европы признали крахом

https://news.ru/storage/news/6e58446a541390dd00b7c8810846431a/75be2a0b-25ad-4e14-98a6-d380d5b6cbec_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результат российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске, где она завоевала серебряную медаль.

«Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать», — призналась Бестемьянова в интервью ТАСС.

По её словам, остаётся только надеяться, что фигуристка сможет морально собраться к чемпионату мира, который в марте состоится в Японии.

После короткой программы в Минске Загитова лидировала, но в произвольной допустила падение с тройного тулупа и ряд ошибок на остальных прыжках. По итогам она пропустила вперёд соотечественницу Софью Самодурову, которая откаталась без серьёзных срывов.

Это поражение для олимпийской чемпионки Пхёнчхана стало третьим кряду. Ранее она проиграла в финале Гран-при японке Рике Кихире, а на первенстве страны стала пятой.

Мишин отказал Самодуровой в мастерстве Загитовой, сообщал News.ru.