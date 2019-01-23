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В Сербии отреагировали на слова Шаботовой о допинге

Анастасия Дубинина Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press эксклюзивы

Анастасия Дубинина

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка сборной Сербии Антонина Дубинина заявила, что слова 13-летней спортсменки Анастасии Шаботовой о применении допинга в этом виде спорта не стоит воспринимать всерьез.

«Ну как её слова можно воспринимать всерьёз? Это маленький ребёнок. Думаю, это всё было сказано в шутку. Естественно, допинг никто не принимает, за этим очень жёстко все следят. Он нам просто не нужен», — сказала Дубинина в интервью News.ru.

Ранее Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».


#допинг #фигурноекатание #АнастасияШаботова #АнтонинаДубинина
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