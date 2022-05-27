Карелин заявил, что олимпийское движение утратило свою автономность

Фото Gerald Matzka/dpa/Global Look Press

Олимпийское движение утратило свою автономность и стало способом продвижения личных интересов зарубежных политиков, считает трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин. По его мнению, мировые элиты против того, чтобы Россия обрела право голоса и отстаивала свою правоту, пишет «360».

Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Все сравнялось. Это цена изменившегося баланса во всем мире. Многим не дает покоя то, что Россия приобретает право голоса и способность на этой правоте настаивать, — высказался Карелин.

По мнению сенатора, автономность олимпийского движения заключается в том, что даже самые сложные конфликты во время Олимпиады не мешали спортсменам состязаться между собой. Карелин подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах международные спортивные институты не могут представить иную точку зрения, отличающуюся от главенствующей антироссийской идеологии.

Ранее Россия и Белоруссия были отстранены от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026-м и в Лос-Анджелесе в 2028 году. МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссию — в поддержке действий России. Помимо этого, комитет рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не разрешать спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.