Семак оправдал назвавшего россиян «баранами» Кокорина

https://news.ru/storage/news/08bbcf2ef6207cd4d181976ef00a45fe/686963d4-b869-48b7-b5b8-2c6a7c05f4db_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заступился за форварда Александра Кокорина, который в письме назвал русских людей «стадом баранов». По мнению 42-летнего специалиста, людям, открывшим содержание частной переписки, должны быть стыдно.

«Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается. Не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета», — цитирует Семака «Чемпионат».

Также наставник «Зенита» заявил, что прекрасно знает Кокорина и очень хорошо к нему относится. А то, что форвард оступился, есть часть жизни.

«Если мы все святые, то не надо здесь жить», — заключил Семак.

Ранее News.ru сообщал, что Кокорин, который сейчас находится в СИЗО по статье «Побои», испытывает проблемы со здоровьем. Ему может потребоваться замена коленного сустава на искусственный.