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Семак оправдал назвавшего россиян «баранами» Кокорина

Сергей Семак Сергей Булкин/News.ru

Сергей Семак

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заступился за форварда Александра Кокорина, который в письме назвал русских людей «стадом баранов». По мнению 42-летнего специалиста, людям, открывшим содержание частной переписки, должны быть стыдно.

«Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается. Не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета», — цитирует Семака «Чемпионат».

Также наставник «Зенита» заявил, что прекрасно знает Кокорина и очень хорошо к нему относится. А то, что форвард оступился, есть часть жизни.

«Если мы все святые, то не надо здесь жить», — заключил Семак.

Ранее News.ru сообщал, что Кокорин, который сейчас находится в СИЗО по статье «Побои», испытывает проблемы со здоровьем. Ему может потребоваться замена коленного сустава на искусственный.


#футбол #Зенит #АлександрКокорин #СергейСемак
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