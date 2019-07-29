https://static.news.ru/photo/875097a8-b1d7-11e9-9b4a-fa163e074e61_1024.jpg Седрик Гогуа (справа) Фото: Футбольный клуб

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил причину того, почему его подопечный Седрик Гогуа, защищающий сейчас цвета «Тамбова», в хабаровском СКА не имел игровой практики.

Если бы Гогуа хоть раз вышел, его было бы уже не посадить. Все бы увидели, что он лучший в команде... А это опасно! Вот поэтому многие клубы и сидят в глубокой заднице, что формируют состав по принципу: с этим я выпил, с тем закусил, этот отстегнул, другой откатил. Я бы в Хабаровске провел расследование — как так вышло с Гогуа? Ведь тратились бюджетные деньги, — приводит слова Селюка « Советский спорт ».

Селюк отметил, что в ситуации в Хабаровске виноват не сам футболист, а система.

Гол Гогуа в третьем туре чемпионата России помог «Тамбову» переиграть московский «Спартак». Дебютант РПЛ смог одержать свою первую победу в лиге.

Ранее News.ru писал, что московский ЦСКА хочет пополнить свои ряды игроком ПСВ.