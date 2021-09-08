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Сексизм с дагестанских гор: Хабиба раскритиковала девушка-боксёр из России

15:06, 08 сентября 2021
Сексизм с дагестанских гор: Хабиба раскритиковала девушка-боксёр из России Ангелина Семёнова Фото: angelyalyabra_/instagram.com
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Российская профессиональная боксёрша Ангелина Семёнова раскритиковала экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за взгляды относительно ринг-гёрлз. Она посчитала его слова сексистскими и напомнила о традиционности ринг-гёрлз для смешанных единоборств. Слова Семёновой приводит metaratings.ru.

Хабибу давно пора уходить от сексизма, к которому он привык в дагестанских горах, если он собирается жить в обществе, где давно всё иначе. Либо пускай диктует свои правила именно там, откуда он, — сказала Семёнова.

Она добавила, что в XXI веке у женщин такие же права, как у мужчин, тем более что ринг-гёрлз — традиционная вещь для ММА.

Хабиб считает, что ринг-гёрлз — самый ненужный и бессмысленный элемент ММА.

15 июня Семёнова вызвала на боксёрский бой спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее она неоднократно вызывала на бой Ольгу Бузову. В активе Семёновой три поединка на профессиональном ринге, два из которых она выиграла.

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