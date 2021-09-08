Сексизм с дагестанских гор: Хабиба раскритиковала девушка-боксёр из России

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Журналистка и телеведущая Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», который занимала с момента запуска в 2015 году. Теперь её назначили заместителем генерального директора «Газпром-медиа».

Место Канделаки займёт Александр Тащин, сообщается на официальном сайте «Газпром-медиа». Ранее он работал на должности главного редактора телеканала. Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде,...