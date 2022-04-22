Секс с текилой: как легендарный боксёр Де Ла Хойя снова угодил в скандал

Легендарный мексиканский боксёр Оскар Де Ла Хойя попал в очень неприятную ситуацию. Спортсмена снова обвиняют в сексуальном насилии, а дело приняло довольно серьёзный оборот и дошло до суда. Рассказываем подробнее о случившемся.

Двойной удар

Историю обнародовал ESPN, имя предполагаемой потерпевшей не раскрывается. Известно лишь, что она является бывшей сотрудницей компании по производству текилы Casa Mexico, принадлежащей Де Ла Хойе. По словам девушки, она дважды подвергалась домогательствам и насилию со стороны боксёра в 2020 году.

Первый эпизод произошёл во время выездного корпоративного мероприятия в Мексике. По словам потерпевшей, Оскар Де Ла Хойя вечером в нетрезвом виде ворвался в её номер без штанов и улёгся к ней в кровать. Девушке удалось выпроводить навязчивого ухажёра и отвести его обратно в свой номер, однако утром ей снова пришлось пересечься с боксёром. Подчинённая пошла будить босса, не явившегося на запланированную встречу. В номере, как утверждает потерпевшая, спортсмен затащил её в постель и изнасиловал.

Оскар Де Ла Хойя Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почему после произошедшего сотрудница Casa Mexico не только не пошла в полицию, но даже не уволилась — неизвестно, но вскоре она снова подверглась противоправным действиям со стороны Де Ла Хойи. Уже в Лос-Анджелесе девушка оказалась на корпоративной вечеринке вместе с высшим руководством компании, которая плавно перетекла в дом боксёра. Там сотрудница снова оказалась наедине со спортсменом, который на этот раз решил совершить насильственные действия сексуального характера с использованием секс-игрушки.

Как пережившая это насилие она хочет, чтобы другие знали, что такое поведение неприемлемо и не имеет значения, кто вы. Мы будем добиваться справедливости от её имени, — говорится в заявлении адвоката женщины Сильвии Торрес-Гильен.

Потерпевшая сторона подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, причем у женщины претензии не только к Де Ла Хойе. Она также требует наказать руководство компании за несправедливое, по её мнению, увольнение.

Пока вопросов в этой истории гораздо больше, чем ответов. Непонятно, почему потерпевшая молчала два года, а судиться решила лишь после того, как её уволили. Трудно объяснить и то, как жертва изнасилования могла добровольно пойти в гости к своему мучителю. Сам Де Ла Хойя обвинения решительно отвергает.

Мы всё чаще оказываемся в ситуации, когда злонамеренные и несправедливые обвинения интерпретируются как правда, без доказательств. Я уверен, что моя команда юристов решит этот вопрос и докажет мою невиновность, — заявил 49-летний боксёр

Скандальный бэкграунд

Однажды команда юристов Де Ла Хойи уже успешно справилась с подобной задачей. Осенью 2019-го бывшая подруга боксёра обвиняла спортсмена в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Как и сейчас, описываемые потерпевшей события происходили за два года до обращения в суд. Тогда защите мексиканца удалось полностью развалить дело.

Оскар Де Ла Хойя JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сентябре прошлого года Де Ла Хойя рассказал, что в 13-летнем возрасте сам подвергся сексуальному насилию во время турнира по боксу на Гавайских островах, причём со стороны женщины. По словам спортсмена, именно тогда он лишился девственности, но это произошло вопреки его желанию. Мексиканец рассказал, что предполагаемой насильнице было не менее 35 лет, а тот случай нанёс ему глубокую психологическую травму.

Титульная россыпь

Несмотря на обилие скандальных историй, мировую известность боксёр всё же получил благодаря грандиозным спортивным успехам. В 1992 году мексиканец стал олимпийским чемпионом, после чего построил успешную карьеру в профессиональном боксе.

Де Ла Хойя был чемпионом мира по нескольким престижным версиям в шести весовых категориях — от второй полулёгкой до средней, в общей сложности он выиграл 23 титульных боя. С 1997 по 1998 год мексиканец возглавлял рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. В составленном изданием списке самых крутых боксёров за всю историю спортсмен находится на 15-м месте.

За грандиозные успехи в боксе Де Ла Хойя получил прозвище Золотой Мальчик, карьеру мексиканец завершил в 2009 году после поражения от Мэнни Пакьяо. С тех пор спортсмен превратился в успешного бизнесмена, который с пугающей частотой стал оказываться в центре сексуальных скандалов.