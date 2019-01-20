Сехудо нокаутировал Диллашоу в первом раунде

https://news.ru/storage/news/5e1923407658abbe73375c12d218d2c9/bd59e896-baa0-4514-9eee-20410bab1c73_850.jpg Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хенри Сехудо

В Нью-Йорке прошёл первый в 2019 году турнир UFC, в главном бою которого действующий чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) Хенри Сехудо (14-2) защищал свой титул от посягательств чемпиона в более тяжёлой весовой категории Ти-Джея Диллашоу (16-4). Уже на первой минуте боя Сехудо зацепил соперника ударом ногой и затем не дал прийти в себя и добил серией ударов на земле, пока рефери не остановил бой на 32-й секунде. Для Сехудо эта победа стала первой успешной защитой пояса, завоёванного в августе 2018-го после победы над многолетним чемпионом этого веса Деметриусом Джонсоном.

В со-главном бою вечера бывший игрок в американский футбол Грег Харди потерпел поражение в дебютном бою в UFC от Аллена Краудера ввиду дисквалификации. Во втором раунде он нокаутировал соперника запрещённым в партере ударом колена.