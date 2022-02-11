Серебро Большунова и подтверждённый допинг Валиевой: итоги дня в Пекине

По сравнению с результатами четверга, российские спортсмены в пятницу сделали шаг вперёд. Серебряную медаль в гонке на 10 километров выиграл Александр Большунов, у которого уже есть победа в скиатлоне. К сожалению, другие россияне не смогли добраться до медалей, но уже в субботу копилка сборной России должна пополниться. Подробности в материале NEWS.ru.

Первое место хоккеистов

Мужская сборная России выиграла у команды Дании во втором туре группового этапа Олимпиады и гарантировала себе первое место в группе, потому что в параллельной встрече команды Чехии и Швейцарии доигрались до овертайма и потеряли очки. Заключительный матч группового этапа для россиян теперь становится боевой тренировкой, в которой можно дать больше времени резервистам и провести эксперименты с игрой в большинстве, которая пока у подопечных Алексея Жамнова не получается.

ALEX PLAVEVSKI/EPA/TASS

Уровень Большунова

Вторую олимпийскую медаль в Пекине выиграл лыжник Александр Большунов. С учётом Игр-2018 он стал самым титулованным лыжником в истории России. Теперь на его счету одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медали. Можно быть уверенным, что на этом Александр не остановится. В его планы входит выступление в оставшихся гонках Олимпиады, где он непременно будет претендовать на золото.

Допинг подтверждён

Уже третий день на Олимпиаде гремел скандал Камилы Валиевой, и только в четверг было официально подтверждено, что российская спортсменка провалила допинг-тест. Однако это не влечёт за собой автоматическую дисквалификацию фигуристки. Скорее всего, Россия сохранит золото, а Валиева всё ещё может принять участие в личном первенстве, хотя МОК и ISU настаивают на обратном. Констатировать можно только то, что предстоят долгие разбирательства в CAS.

Однако если в предыдущие дни Валиева была безупречна на катке, в последней тренировке она допустила три падения. Очевидно, что накалившаяся ситуация вывела её из равновесия.

Неудача чемпиона

Россиянин Александр Третьяков занял четвёртое место в соревнованиях по скелетону. Бронзовую медаль выиграл Янь Вэньган из Китая. Китайский спортсмен опередил триумфатора Сочи-2014 только в заключительной попытке. Евгений Рукосуев стал шестым, а Даниил Романов занял 23-е место, не сумев пробиться в финальную попытку.

Расписание четверга

Сноуборд

05:55. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал

Российская команда в этой дисциплине не представлена. Основные претенденты на золотые медали — Джаррид Хьюз и Белль Брокхофф (Австралия). Они — действующие чемпионы мира и не прочь добыть в копилку и олимпийские награды. Конкуренцию им составят итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли. Они завоевали серебро на чемпионате мира 2021 года, а в декабре выиграли большой финал на этапе Кубка мира в Монтафоне — единственном в этом сезоне в данной дисциплине перед Олимпиадой.

Лыжные гонки

10:30. Женщины. Эстафета 4×5 км

За сборную России наверняка выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. Эта четвёрка будет бороться за золото! И отсутствие медали в этой гонке станет для наших спортсменок трагедией. В таком составе команда показала невероятный прогресс. В прошлом сезоне было серебро чемпионата мира, а в этом сезоне россиянки выиграли эстафету. Это случилось впервые с 2004 года. Причём отрыв от первого до третьего места составил менее 1,3 секунды. С Норвегией и Швецией придётся побороться, но остальных наши девушки должны оставить позади.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конькобежный спорт

11:53. Мужчины. 500 м

На старт отправится лидер сборной России Павел Кулижников. Его медаль любого достоинства не станет большим сюрпризом. Но сделать это на дистанции 500 метров будет невероятно сложно, поскольку здесь целая группа азиатских спортсменов также будет бороться за победу. Явного фаворита нет. Что касается шансов Артёма Арефьева и Руслана Мурашова, они куда скромнее.

Биатлон

12:00. Мужчины. 10 км. Спринт

Надежды российских болельщиков связаны с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым, но, откровенно, у них не так много шансов на медали. Очень сильны конкуренты. Француз Кентен Фийон Майе уже выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке. С ним будут состязаться братья Йоханнес и Тарьей Бё, которые приехали в Пекин в отличной форме. При точной стрельбе лидеров за ними будет крайне тяжело угнаться, но форма Логинова позволяет верить в успех.

Прыжки с трамплина

15:00. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

В этих соревнованиях примут участие четыре российских прыгуна. В том числе Данил Садреев и Евгений Климов, которые выиграли серебро в миксте. В прыжках с трамплина сенсации далеко не редкость. Климов был победителем одного из этапов Кубка мира, а в этом сезоне он один раз зашёл в топ-5. 18-летний Садреев также эпизодически демонстрирует дальние прыжки. Но главный фаворит японец Рею Кобаяси. Он уже выиграл Олимпиаду в прыжках с нормального трамплина. Конкурентов у него хватает. Это немец Карл Гайгер, который лидирует в Кубке мира, и ряд норвежцев во главе с Мариусом Линдвиком.

Скелетон

16:55. Женщины. Четвёртая попытка

В соревнованиях примут участие три российских спортсменки, но уже по итогам двух попыток понятно, что побороться за призы они не смогут. Лучший результат у Юлии Канакиной, и она только 13-я. Бронзовый призёр Сочи-2014 Елена Никитина и вовсе 18-я. После неудачного выступления в четверг она обрушилась с критикой в адрес руководства федерации.

Лидирует же после первого дня австралийка Жаклин Нарракотт, которая никогда прежде не показывала подобных результатов. Также в тройку попали немки Ханна Найзе и Тина Херманн, а чемпионка Европы Кимберли Бос оказалась шестой.