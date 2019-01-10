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Сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ

Maksim Konstantinov/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Женская сборная России по хоккею сыграет в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019 против команды Канады. Матч пройдёт 12 января.

Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Россиянки тогда проиграли со счётом 1:5.

В четвертьфинальном матче сборная России победила швейцарок (2:1 по буллитам).

Чемпионат мира среди женских молодёжных команд проходит в японском Обихиро. Финал и матч за третье место пройдут 13 января.

Как писал News.ru, хоккеиста «молодёжки» встретили в России кастрюлей борща.


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