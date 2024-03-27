Сборные Чили и Франции почтили минутой молчания жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который проходит на стадионе «Велодром» в Марселе, почтили память жертв теракта в подмосковном Красногорске минутой молчания. Трансляцию игры ведет телеканал TF1. Перед выстроившимися в ряд игроками на поле транслировался виртуальный баннер с надписью «Мир» на русском и на английском языках.

Французская федерация футбола выражает соболезнования жертвам произошедшего в Москве теракта и их семьям. Просим соблюсти минуту молчания, — объявил диктор стадиона.

Ранее глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло рассказал, что товарищеский матч между футбольными сборными Франции и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта. Он пояснил, что в этот тяжелый период нужно проявить поддержку российскому народу.

До этого пресс-служба Российского футбольного союза известила, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен в связи с терактом к концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Соответствующее решение было принято совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией. В РФС добавили, что все болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты.