Сборную Ирана на Олимпиаде переименуют в честь президента Раиси НОК: сборная Ирана на Олимпиаде будет называться «Хадем Аль-Реза» в честь Раиси

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Ирана на Олимпиаде в Париже сменит название на «Хадем Аль-Реза» в честь погибшего при крушении вертолета президента исламской республики Ибрахима Раиси, заявил глава иранского Национального олимпийского комитета (НОК) Махмуд Хосрави Вафа, передает телеканал IRIB. По его словам, наименование означает «слуга имама Резы».

После гибели Раиси в катастрофе президента стали называть слугой имама Резы, одного из важнейших святых у шиитов. Мавзолей имама Резы расположен в иранском городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Это родной город президента, — отметил глава НОК.

Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа. Иранские спортсмены получили 34 квоты для участия в международном турнире.

Ранее министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу рассказал, что Анкара не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с президентом Ибрахимом Раиси. По его словам, система была отключена или отсутствовала. Район, в котором упал вертолет, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, обратил внимание глава ведомства.

Президент Ирана погиб при крушении воздушного судна 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.