18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Спорт

Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины сыграет на чемпионате мира по волейболу вместо России
13:41, 15 апреля 2022
Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу Мужская сборная Украины по волейболу Фото: IMAGO/Kacper Kirklewski/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Украины, где приведён соответствующий документ Международной федерации волейбола (FIVB).

Таким образом, сборная Украины заменит на турнире команду России, которая была отстранена от международных стартов. Изначально чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти на территории РФ, но впоследствии был перенесён в Польшу и Словению.

Украинская команда стала участником мирового первенства благодаря тому, что находилась на наивысшей позиции в рейтинге FIVB среди команд, которые не смогли квалифицироваться на турнир по спортивному принципу.

В одной группе с Украиной выступят команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября.

В прошлом году волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко раскритиковал идею руководителей местной федерации волейбола премировать игроков за возможную победу над Россией на чемпионате Европы — 2021.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео