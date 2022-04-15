Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Украины, где приведён соответствующий документ Международной федерации волейбола (FIVB).

Таким образом, сборная Украины заменит на турнире команду России, которая была отстранена от международных стартов. Изначально чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти на территории РФ, но впоследствии был перенесён в Польшу и Словению.

Украинская команда стала участником мирового первенства благодаря тому, что находилась на наивысшей позиции в рейтинге FIVB среди команд, которые не смогли квалифицироваться на турнир по спортивному принципу.

В одной группе с Украиной выступят команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября.

В прошлом году волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко раскритиковал идею руководителей местной федерации волейбола премировать игроков за возможную победу над Россией на чемпионате Европы — 2021.