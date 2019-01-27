Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету

Сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Алексея Слепова, Валерии Васнецовой и Виктории Сливко выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
Российская команда использовала семь дополнительных патронов и пробежала гонку без штрафных кругов за 1:16.24,1.
Второе место заняла сборная Германии (отставание 1 минута 24,9 секунды и 10 доп. патронов), третье — команда Норвегии (+1 минута 29,8 секунды и 12 промахов).
Этап Кубка IBU завершится 27 января.
Российские биатлонисты выиграли сингл-микст, ранее сообщал News.ru.