Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету

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Виктория Сливко

Сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Алексея Слепова, Валерии Васнецовой и Виктории Сливко выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

Российская команда использовала семь дополнительных патронов и пробежала гонку без штрафных кругов за 1:16.24,1.

Второе место заняла сборная Германии (отставание 1 минута 24,9 секунды и 10 доп. патронов), третье — команда Норвегии (+1 минута 29,8 секунды и 12 промахов).

Этап Кубка IBU завершится 27 января.

Российские биатлонисты выиграли сингл-микст, ранее сообщал News.ru.