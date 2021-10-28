Россия победила в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

​Сборная России выиграла золото в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. За национальную команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Турнир проходит в японском городе Китакюсю.

За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла. Общий результат — 88,350 балла. Серебро завоевали представительницы сборной Италии (86,000 балла). Бронза — у Белоруссии (85,400 балла).

В первый соревновательный день Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и с мячом, во второй день россиянка завоевала золото в упражнениях с булавами. Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии, которая обыграла команду России на Олимпийских играх в Токио, снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.