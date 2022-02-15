Сборная России выиграла серебро в командной гонке преследования

Сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. Россияне прошли дистанцию за 3 минуты и 40.46 секунды.
Победителем стала сборная Норвегии, за которую выступали Халльгейр Энгебротен, Педер Конгсёуг и Сверре Лунде Педерсен. Результат норвежцев — 3:38.08.
Третье место заняли американские спортсмены Кейси Доусон, Эмери Лемэн и Джой Мантиа.
Это вторая награда сборной России в конькобежном спорте. 13 февраля на дистанции 500 метров бронзовую медаль выиграла Ангелина Голикова.