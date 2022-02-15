Сборная России выиграла серебро в командной гонке преследования

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Заключительную стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова в олимпийской эстафете 4×7,5 км в Пекине погубила психология, заявил NEWS.ru экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. Спикер отметил, что спортсмен «сгорел на подходе к рубежу», имея минутный отрыв от ближайших преследователей.

В первую очередь — психология. Эдуард сгорел на подходе к рубежу. Я думаю, что этот второй круг, который он ехал перед «стойкой» с минутным отрывом, как раз его и погубил....