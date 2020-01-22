https://static.news.ru/photo/39dca44e-3d32-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная России выиграла медальный зачёт зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.

Россияне завоевали 29 медалей, среди которых 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград. Тем самым российские атлеты поставили рекорд соревнований по количеству завоёванных медалей.

Второе место на Играх в Лозанне заняли швейцарские спортсмены (10-6-8), на третьей строчке расположилась сборная Японии (9-7-1).

Наибольшее число золотых медалей россияне завоевали в соревнованиях по биатлону (3), а по общему числу — в фигурном катании (8).

Ранее россиянин Дмитрий Алиев занимает вторую строчку после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, писал NEWS.ru.