Сборная России рискует остаться без Павловой

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Евгения Павлова

Российская биатлонистка Евгения Павлова может пропустить спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Как сообщает «Матч ТВ», у спортсменки проблемы со здоровьем, из-за чего она была вынуждена не тренироваться в среду. Окончательное решение относительно участия Павловой будет принято в день старта — 21 декабря.

Третий этап КМ стартует в четверг спринтерской гонкой у мужчин. Помимо спринта в программе есть также пасьют и масс-старт.

Эти старты будут для биатлонистов последними в этом году. Следующий этап пройдёт в Оберхофе с 7 по 13 января.