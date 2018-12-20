Сборная России рискует остаться без Павловой

Российская биатлонистка Евгения Павлова может пропустить спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.
Как сообщает «Матч ТВ», у спортсменки проблемы со здоровьем, из-за чего она была вынуждена не тренироваться в среду. Окончательное решение относительно участия Павловой будет принято в день старта — 21 декабря.
Третий этап КМ стартует в четверг спринтерской гонкой у мужчин. Помимо спринта в программе есть также пасьют и масс-старт.
Эти старты будут для биатлонистов последними в этом году. Следующий этап пройдёт в Оберхофе с 7 по 13 января.