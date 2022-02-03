Сборная России получит дополнительные премиальные за победу над Украиной

Футболисты сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительный гонорар. Журналист Иван Карпов в своём Telegram сообщает, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение увеличить премиальные для спортсменов.
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Сборные России и Украины проведут матч 4 февраля в 19:00 мск.
Ранее депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что иностранцы ещё больше злятся, когда российские спортсмены побеждают на Олимпийских играх, выступая без флага РФ и остальной национальной атрибутики.