Сборная России получит дополнительные премиальные за победу над Украиной

Футболисты сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительный гонорар. Журналист Иван Карпов в своём Telegram сообщает, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение увеличить премиальные для спортсменов.

По информации источника , изначально была предусмотрена премия один миллион рублей для каждого футболиста за победу на Евро, 750 тысяч — за второе место и 500 тысяч — за третье. Теперь в случае победы над Украиной россияне заработают по одному миллиону, а за победу в финале — два миллиона рублей.

Сборные России и Украины проведут матч 4 февраля в 19:00 мск.

Ранее депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что иностранцы ещё больше злятся, когда российские спортсмены побеждают на Олимпийских играх, выступая без флага РФ и остальной национальной атрибутики.