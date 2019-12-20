Сборная России завоевала 50 медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте XIX зимних Сурдлимпийских игр, которые прошли в Италии.
Российские спортсмены завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачёте заняла сборная Италии (5-0-2), третье — команда Украины (4-4-3).
Всего в Сурдлимпиаде приняли участие более 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран.
Ранее россиянин Максим Буров занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае, писал NEWS.ru.
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