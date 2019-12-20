https://static.news.ru/photo/3c537d38-24aa-11ea-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сборная России завоевала 50 медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте XIX зимних Сурдлимпийских игр, которые прошли в Италии.

Российские спортсмены завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачёте заняла сборная Италии (5-0-2), третье — команда Украины (4-4-3).

Всего в Сурдлимпиаде приняли участие более 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран.

Ранее россиянин Максим Буров занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае, писал NEWS.ru.