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Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов отреагировал на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

Речь идёт о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен, — цитирует Смирнова ТАСС. Ранее...