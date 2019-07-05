Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Азербайджана в стартовом матче 1-го этапа Евролиги. Соревнования начались в португальском городе Назаре.
Основное время соперники завершили с равным счётом — 3:3. Однако в серии послематчевых пенальти россияне оказались точнее — 3:2.
Во втором туре сборная России сыграет против Турции. Встреча состоится 6 июля.
Ранее News.ru писал, что сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Украины в третьем туре Европейских игр, проходящих в Минске. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу россиян.