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Сборная России по гандболу ухудшила свой результат на ЧМ

EIBNER/Alexander Neis/Global Look Press

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Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Катара в матче за 13-е место на чемпионате мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 28:34.

Таким образом, по результатам турнира российская команда стала 14-й. На прошлогоднем первенстве мира россияне заняли 12-е место.

В медали сборная России последний раз попадала на ЧМ-1999, где завоевала серебро. Чемпионами мира россияне становились дважды — в 1993 и 1997 годах.

Как сообщал News.ru ранее, гандболисты из России выиграли утешительный полуфинал на ЧМ.


#сборнаяРоссии #гандбол
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