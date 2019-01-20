Сборная России по гандболу ухудшила свой результат на ЧМ

https://news.ru/storage/news/5d0dbd0fd0694bf2bada83371e18e20c/36c17f2e-9f82-4b65-9279-77dbb4555a4e_850.jpg EIBNER/Alexander Neis/Global Look Press

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Катара в матче за 13-е место на чемпионате мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 28:34.

Таким образом, по результатам турнира российская команда стала 14-й. На прошлогоднем первенстве мира россияне заняли 12-е место.

В медали сборная России последний раз попадала на ЧМ-1999, где завоевала серебро. Чемпионами мира россияне становились дважды — в 1993 и 1997 годах.

Как сообщал News.ru ранее, гандболисты из России выиграли утешительный полуфинал на ЧМ.