Сборная России по гандболу ухудшила свой результат на ЧМ

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Катара в матче за 13-е место на чемпионате мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 28:34.
Таким образом, по результатам турнира российская команда стала 14-й. На прошлогоднем первенстве мира россияне заняли 12-е место.
В медали сборная России последний раз попадала на ЧМ-1999, где завоевала серебро. Чемпионами мира россияне становились дважды — в 1993 и 1997 годах.
Как сообщал News.ru ранее, гандболисты из России выиграли утешительный полуфинал на ЧМ.