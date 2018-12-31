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Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков

Сборная России по футболу Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Сборная России по футболу

спорт [ версия для печати ]

Футбольная сборная поздравила россиян с Новым годом. Команда поблагодарила своих болельщиков за поддержку в радостные и трудные моменты.

Также игроки в своём Twitter выразили благодарность за эмоции, переживания и приятные слова.

«В 2019 году нас ждут новые цели, только вместе мы сможем достигнуть большего», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал, что новогоднее обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиянам говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны.


#футбол #сборнаяРоссии
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