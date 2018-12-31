Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков

https://news.ru/storage/news/6381798d35d9d60019d375c53cf29a08/baf7cd08-8399-49cd-9843-06260d64b7e6_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Сборная России по футболу

Футбольная сборная поздравила россиян с Новым годом. Команда поблагодарила своих болельщиков за поддержку в радостные и трудные моменты.

Также игроки в своём Twitter выразили благодарность за эмоции, переживания и приятные слова.

«В 2019 году нас ждут новые цели, только вместе мы сможем достигнуть большего», — говорится в сообщении.

Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!

Мы вас очень любим! pic.twitter.com/7bngwGumuV — Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.

Дорогие болельщики

Это был незабываемый год Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в радостные Спасибо за ваши эмоции, переживания, тёплые слова и потрясающую поддержку! В 2019 году нас ждут новые цели, только вместе мы сможем достигнуть большего

Ваша Сборная России pic.twitter.com/f3cNWkIMRz — Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что новогоднее обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиянам говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны.