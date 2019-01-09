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Сборная России огласила состав на ЧМ по гандболу

Открытая тренировка сборной России по гандболу vk.com/rh

Открытая тренировка сборной России по гандболу

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по гандболу огласил состав спортсменов, которые будут отстаивать честь страны на чемпионате мира, который пройдёт в Берлине (Германия). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Всего на турнир поедут 18 гандболистов, в том числе голкипер Виктор Киреев, левые полусредние Виталий Комогоров и Сергей Марк Косоротов, линейный Егор Евдокимов и другие.

Российские гандболисты отправятся на чемпионат мира 10 января. В рамках предварительного этапа сборная России проведёт 5 матчей. В числе соперников команды Сербии, Кореи, Германии, Бразилии и Франции. Первая встреча для россиян состоится 11 января. По итогам предварительного раунда продолжить борьбу смогут три сильнейшие сборные.

Чемпионат мира по гандболу завершится 27 января.


#гандбол #сборнаяРоссиипогандболу
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