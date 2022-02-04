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Сборная России обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы

20:39, 04 февраля 2022
Сборная России обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы Фото: TeamRussia/facebook.com
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Мужская сборная России по мини-футболу одержала победу над командной Украины в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Скоровича.

Авторами голов в составе сборной России стали Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. За украинскую команду голами отметились Евгений Серый и Даниил Абакшин.

В финале чемпионата Европы россияне сыграют с победителем матча между сборными Португалии и Испании.

Отметим, что российская команда была чемпионом Европы в 1999 году. Ещё пять раз россияне проигрывали в финале Евро. На турнире 2018 года сборная России заняла третье место.

Ранее стало известно, что футболисты сборной России по мини-футболу должны получить дополнительный гонорар от Российского футбольного союза после победы над украинцами.

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