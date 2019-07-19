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Матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был состояться в Тбилиси 27 августа текущего года, отменён в целях безопасности. Решение связано с «выступлением радикально настроенных лиц» в республике и случаями нарушения общественного порядка.

В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, который запланирован на 27 августа 2019 года в г. Тбилиси, — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации регби РФ.

В организации добавили, что ценят сотрудничество с коллегами из Грузии и напоминают, что основополагающими принципами этого вида спорта являются «солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий».

Ранее News.ru сообщал, что подавляющее большинство жителей Грузии оценивает отношения с РФ как плохие. При этом 71% респондентов уверены, что продолжается российская агрессия.