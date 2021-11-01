Сборная Китая по хоккею может пропустить домашнюю Олимпиаду

Международная федерация хоккея (IIHF) собирается убрать мужскую сборную Китая с домашних Олимпийских игр. Решение будет принято в ближайшее время. Эту информацию передаёт «Матч ТВ».

По данным источника, решение по участию китайской команды на Олимпиаде будет принято на заседании Совета IIHF, которое состоится во вторник, 2 ноября. С вероятностью 95% мужская сборная будет исключена, и её заменит сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг из тех сборных, кто не отобрался. О причинах отстранения не сообщается.

В сентябре президент IIHF Люк Тардиф предположил, что китайские хоккеисты не выдержат конкуренцию с другими участниками.

Никому не нужно, чтобы китайцы у себя в Пекине проигрывали всем со счётом 0:15, — говорил он.

Также сообщается, что женская сборная Китая не будет исключена из домашнего турнира.

Зимние Олимпийские игры пройдут 4–20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что хоккеист Андрей Денискин дисквалифицирован на три матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ) за расистский жест в адрес соперника. Он также получил дополнительную дисквалификацию на 10 матчей, которые может выкупить за сумму в пять тысяч гривен (более 13,6 тысячи рублей) за каждый матч.