https://static.news.ru/photo/2373045e-21cc-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Николь Уокер Фото: nikkiwalker4/instagram.com

У сборной Канады по конкуру отобрали олимпийскую квалификацию из-за обнаруженного запрещённого вещества в допинг-пробе члена команды Николь Уокер. Спортсменка, у которой в допинг-пробе нашли метаболит кокаина — бензоилэкгонин, занимала четвёртое место в личном зачёте.

Теперь на Олимпийские игры в Токио вместо Канады поедет сборная Аргентины. Такое решение было принято 4 декабря на заседании Панамериканской дисциплинарной спортивной комиссии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм. По его мнению, такие тренировки можно было бы организовать в преддверии летних Игр в Токио и зимних в Пекине.